Türkiye'den Mısır'daki Terör Saldırısına Kınama

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Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek

Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var