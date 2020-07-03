Türkiye'den Mısır'ın Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamasına tepki - Son Dakika

Türkiye'den Mısır'ın Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır'ın Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamasına ilişkin, darbeyle işbaşına gelen ve kendileri gibi darbeci Hafter'e destek olmak için Libya'ya müdahale tehdidinde bulunanların teröre karşı Türkiye'nin operasyonlarını...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır'ın Pençe- Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamasına ilişkin, darbeyle işbaşına gelen ve kendileri gibi darbeci Hafter'e destek olmak için Libya'ya müdahale tehdidinde bulunanların teröre karşı Türkiye'nin operasyonlarını kınamasının trajikomik olduğunu belirtti.

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Sözcü Aksoy, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve ülkemizin yanı sıra Irak vatandaşlarına da on yıllardır zulmeden terör örgütü PKK'ya yönelik yürütmekte olduğumuz Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarımızı kınamasını ve ülkemizi bölgede istikrarsızlık kaynağı olarak itham etmesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Darbeyle işbaşına gelenlerin Türkiye'nin teröre karşı operasyonlarını kınamısının trajikomik olduğunu belirten Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Darbeyle işbaşına gelen ve kendileri gibi darbeci Hafter'e destek olmak için Libya'ya müdahale tehdidinde bulunanların teröre karşı operasyonlarımızı kınaması trajikomiktir. Bu tarz sorumsuz açıklamalar, iddia edildiği üzere her daim yanında olduğumuz kardeş Irak halkına değil, eli kanlı PKK terör örgütünün gündemine hizmet eden girişimlerdir. Unutulmamalıdır ki terör örgütü PKK, Irak'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Türkiye olarak, PKK ve destekçileri tarafından hakları gasbedilen Irak halkının yanında durmaya ve terörizmle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Halife Hafter, Türkiye, Kartal, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Mısır'ın Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamasına tepki - Son Dakika

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