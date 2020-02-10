Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı - Son Dakika
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Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Asya ülkesi Moğolistan'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının dikkatine olmak üzere seyahat uyarısı yayımladı.

Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Asya ülkesi Moğolistan'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının dikkatine olmak üzere seyahat uyarısı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moğolistan makamlarının, Çin ile mevcut yoğun ikili ilişkileri ve karşılıklı seyahatler nedeniyle bu ülkede ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınını, Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirdiğine dikkati çekildi.

Moğolistan makamlarının bu nedenle 1 Ocak'tan sonra Çin'de bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Moğolistan'a girişini yasakladığı bildirilen açıklamada, "30 günlük vize muafiyeti kapsamında Moğolistan'a gelecek Türk vatandaşlarının, 1 Ocak'tan sonra Çin'de bulunmamış olmaları kaydıyla, sadece ülkeye (Moğolistan'ın başkenti) Ulanbator (Buyan-Ukhaa) hava sınır kapısı ve Moğolistan'ın Rusya ile mevcut kara sınır kapılarından giriş yapmalarının mümkün olacağı" vurgulandı.

Açıklamada, Moğolistan'da olası bir yeni tip koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ülke genelinde üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarının 2 Mart'a kadar kapatıldığı kaydedildi.

"Moğolistan'daki sağlık kurumlarının imkanları sınırlıdır"

Ulanbator'da sinema, tiyatro, eğitim kursları, internet kafeler, kapalı oyun parkları gibi mekanların kapatılmasının kararlaştırıldığı; marketler, eğlence mekanları ve lokantaların çalışma saatlerine en geç 00.00'da kapanacak şekilde sınırlama getirildiği belirtilen açıklamada, konferanslar, spor müsabakaları, piknikler, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi tüm toplu organizasyonların da yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Moğolistan nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Ulanbator'da ve diğer bazı kentlerde mevcut çok yüksek düzeydeki hava kirliliği, virüslerin ve hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmakta, yüksek ateşli grip ve zatürre vakaları yoğun olarak görülmektedir. Moğolistan'daki sağlık kurumlarının imkanları ve sağladıkları hizmetler ise sınırlıdır.

Moğolistan makamlarının getirdikleri sınırlamalar kaldırılıncaya kadar ülkeye gelecek ziyaretçilerin, turizm amaçlı tur ve ziyaretler de dahil, katılabilecekleri faaliyetler son derece kısıtlanmış durumdadır. Moğolistan'a yolculuk planlayan vatandaşlarımızın bu hususları dikkate almalarında yarar bulunmaktadır."

Moğolistan içerisinde yeni tip koronavirüs vakaları da dahil olmak üzere herhangi bir sorunla karşılaşan Türk vatandaşlarının, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğinin "+976 9468 1401" numaralı telefonunu arayabilecekleri vurgulandı.

Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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