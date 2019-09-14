Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Moro Müslümanlarına destek
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Türkiye'den Moro Müslümanlarına destek

21 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Filipinler'de Moro Müslümanlarının yaşadığı Mindanao Adası'nın farklı yerlerinde yaptırılan 5 okul binası ve 3 kliniğin inşaatları tamamlandı.

Türkiye'den Moro Müslümanlarına destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Filipinler'de Moro Müslümanlarının yaşadığı Mindanao Adası'nın farklı yerlerinde yaptırılan 5 okul binası ve 3 kliniğin inşaatları tamamlandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Bangsamoro referandumları sonucunda bölgede kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesine (BARMM) ve Morolara TİKA'nın yardımları devam ediyor.

Bu kapsamda, Mindanao'nun Davao Oriental, Lanao del Sur ve Maguindanao eyaletlerine bağlı Cotabato, Buluan, Marawi, Lumbayanague ve Cabuyao şehirlerinde 4 derslikli 5 okul binası inşa edildi.

Cotabato, Davao Oriental ve Marawi'de 3 sağlık kliniğinin inşası tamamlandı.

Açıklamada, okul ve kliniklerin BARMM'nin eğitim ve sağlık altyapısına önemli katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Filipinler, Mindanao, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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