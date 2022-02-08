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Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına yarın devam edilecek - Son Dakika

Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına yarın devam edilecek

08.02.2022 17:45
Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına yarın devam edilecek

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 sanığın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 sanığın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 tutuklu sanığın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapisleri istenen davada yargılanmalarına başlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 14 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulunurken, 2 tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, bazı sanıklar savunmalarını tamamladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı diğer sanıkların da savunma yapabilmeleri için yarına erteledi.

İDDİANAMEDEN

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye'de istihbari faaliyetler yürüterek siyasi casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Türkiye'de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 tutuklu şüphelinin 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, İstanbul, Türkiye, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına yarın devam edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına yarın devam edilecek - Son Dakika
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