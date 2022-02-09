Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 sanığın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 tutuklu sanığın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapisleri istenen davada yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci celsesi görülen duruşmada 14 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulunurken, 2 tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"Emniyette korkmuştum ama şimdi dediğim doğrudur, bin dolar aldım"

Duruşmada savunma yapan sanık Alaaeddin Hamada, emniyetteki ifadesinde para almadığını söylediğini belirterek, "Emniyette korkmuştum ama şimdi dediğim doğrudur, bin dolar aldım. Casusluk iddiasını kabul etmiyorum. Bizim şehitlerimiz var. İsrail işgalci bir güç, böyle bir suçlama ağır bir ithamdır. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

"Bu para amcamın rahatsızlığının tedavisi içindi"

Gizli bilgi ve verileri temin ederek ülke güvenliğini tehdit edecek şekilde servis ettiği iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jaser H.J. Alsoudi ise MOSSAD'ın saha sorumlusu olduğu iddia edilen Ahmed Zaid'i ve kuryelik yaptığı öne sürülen sanık Abdülkadir Barakat'ı tanımadığını belirterek, " Gazze'de yaşayan amcamın oğlu havale geleceğini söyledi. Gazze'ye havale olmadığı için benim almamı istedi. Havaleyi alıp amcamın oğluna gönderecektim. Amcamın oğlu havalenin geldiğini söyledi. Gidip aldım. Daha sonra amcamın oğlunun söylediği başka bir havale ofisinden parayı amcamın oğluna gönderdim. Bunların hepsi bir saat sürdü. Sonra işe döndüm, hepsi bundan ibaret. Amcamın kalp rahatsızlığı var. Bu para amcamın rahatsızlığının tedavisi içindi. Türkiye'ye geldiğimden beri bana gelen, benim teslim aldığım tek havaledir. Amcamın oğluna bu para kimden gelecek diye sorduğumda 'arkadaşımdan' dedi. Makbuzun üzerinde gönderen kişinin ismi yerinde 'sıfır' yazıyordu" diye konuştu.

"Ben ve ailem Gazze'de bir daha güneş yüzü bile göremez"

Duruşmada 26 Ocak 2021 tarihli havaleyi almadığını belirten sanık Yasin M. A. Abufesetfes, "11 Nisan 2021 tarihli havale Konya'da teslim edilmiş. O tarihte ben İstanbul'daydım. Bu iki havaleyi de kesinlikle hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bahsedilen telefon numaraları da bana ait değildir. Ahmed Zaid ve Abdülkadir Barakat'ı tanımam, ilk defa duydum. Ailemde İsrail'le savaşırken şehit düşenler var. Casusluğu ya da işbirlikçiliği aklımdan bile geçirmedim. Böyle bir şey olsa ben ve ailem Gazze'de bir daha güneş yüzü bile göremez. Casusluk iddiası çok ağır bir şey, böyle bir şey olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Duruşma, savunması alınmayan bir sanığın da savunmasının alınması için yarına ertelendi.

İddianameden

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye'de istihbari faaliyetler yürüterek Siyasi Casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Türkiye'de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 tutuklu şüphelinin 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Sema Demir/İHA)