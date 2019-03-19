Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Mozambik'e Taziye

Türkiye'den Mozambik'e Taziye

23 dakika önce

Türkiye, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenler için Mozambik'e taziye mesajı iletti.

Türkiye'den Mozambik'e Taziye, System.String[]
Türkiye, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenler için Mozambik'e taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İdai kasırgasının yol açtığı yoğun yağış ve seller nedeniyle Mozambik'te çok sayıda can kaybı ve maddi hasar meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olay karşısında dost Mozambik halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkede yaşanan sel ve kasırga nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetmişti. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ölü sayısının bini aşabileceğini belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 17:37:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Mozambik'e Taziye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]