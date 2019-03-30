Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Mozambik'e Uçak Dolusu Yardım

Türkiye'den Mozambik'e Uçak Dolusu Yardım

53 dakika önce

Idai Kasırgası'nın vurduğu Mozambik'teki felaketzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye'den insani yardım malzemeleri yüklenen 2'nci kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.

Türkiye'den Mozambik'e Uçak Dolusu Yardım, System.String[]
Idai Kasırgası'nın vurduğu Mozambik'teki felaketzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye'den insani yardım malzemeleri yüklenen 2'nci kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.

Türk yardım kuruluşları, mart ayının ortalarında meydana gelen kasırga ve aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen ülke olan Mozambik'te yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen A-400M tipi askeri kargo uçağı, aralarında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay'ın da bulunduğu kurumların insani yardım malzemelerini Mozambik'in Beria şehrine getirdi.

Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan uçağın pilotları, Beria Havaalanı'nda kendilerini karşılayan Türk yardım kuruluşu personelini el sallayarak selamladı.

Uçağın inişinden sonra Mozambikli 2 hükümet yetkilisi, pilotları havaalanındaki özel odada ağırlayarak, yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Getirilen yardım malzemeleri arasında, kasırga nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için çadır, gıda ve temizlik malzemeleri ile 10 bin kişiye yetecek tıbbi malzeme de bulunuyor.

Tıbbi malzemelerin bir kısmı, Mozambik'te genel sağlığı tehdit eden kolera ve sıtmaya karşı ilaçları içeriyor.

Yardım malzemeleri, Mozambik halkının öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda bölgelere dağıtılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:12 Kaynak: AA

Türkiye, Mozambik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile Yollarını Ayırdı Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç'tan Nasihat: Evlilik Dünyanın En Güzel Şeyi Yarışlarda Öğretmenine Verdiği Sözü Tutamayan Öğrenci Pistte Hüngür Hüngür Ağladı Dha Dış - Almanya Türk Doktoru Konuşuyor, 3 Boyutlu Yazıcılarla 'yapay Organ' Geliştiriyor - 2
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:05:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Mozambik'e Uçak Dolusu Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]