Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Mozambik'e Yardım Eli

Türkiye'den Mozambik'e Yardım Eli

17 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, AFAD, AKUT, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personelinden oluşan bir arama-kurtarma ekibinin bu sabah askeri uçakla kasırga afetinin yaşandığı Mozambik'e gittiğini açıkladı.

Türkiye'den Mozambik'e Yardım Eli, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, AFAD, AKUT, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personelinden oluşan bir arama-kurtarma ekibinin bu sabah askeri uçakla kasırga afetinin yaşandığı Mozambik'e gittiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Idai Kasırgası'nın Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. Felakette hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerimizi yineliyoruz" denildi. Açıklamada, "Türkiye, anılan ülkelerdeki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara süratle katılmış; Kızılay ve TİKA ekipleri ilgili büyükelçiliklerimizle eşgüdüm halinde felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başlamıştır. AFAD, AKUT, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personelinden oluşan bir arama-kurtarma ekibi bu sabah bir askeri uçakla Mozambik'e doğru yola çıkmıştır" ifadesi kullanıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Türkiye, Kızılay, Mozambik, Güncel
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