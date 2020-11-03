Türkiye'den mutfak hikayeleri bir kitapta derlendi - Son Dakika

Türkiye'den mutfak hikayeleri bir kitapta derlendi

03.11.2020 10:35
Türkiye'den mutfak hikayeleri bir kitapta derlendi, System.String[]

Türkiye'nin on beş şehrinin mutfak hikayelerini anlatan "Hikayeleriyle Türk Mutfağı" kitabı, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı.

Türkiye'nin on beş şehrinin mutfak hikayelerini anlatan "Hikayeleriyle Türk Mutfağı" kitabı, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı.

Türk mutfak kültürünü kayıt altına almak ve geleneksel dokusunu koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla Prof. Dr. Sibel Özilgen ve Doç. Dr. Özge Samancı, bir çalışmaya imza attı. Türkiye'nin 15 şehrinin mutfak sırları ve anılarının, o şehirlerde yaşamış kişilerin ağzından yazıya dökülmesini sağlayan Özilgen ve Samancı, hafızalarda yer eden en güzel anekdotları "Hikayeleriyle Türk Mutfağı" kitabında topladığını duyurdu.Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde 2015 yılında öğrencileri de içine alarak başlatılan bir projenin ürünü olan kitap, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı.

"ON BEŞ FARKLI ŞEHRİNDEN 60-65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERLE SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Kitapla ilgili verilen bilgide, "Kitap için Prof. Dr. Sibel Özilgen ve Doç. Dr. Özge Samancı moderatörlüğünde, gönüllü öğrencilerden ve eğitmenlerden oluşan bir çalışma grubu, kendi ailelerinin ya da başka şehir ve köylerin mutfak kültürü geçmişine yolculuk yaptı; yaşadığı kentin, köyün yemek kültürünü hatırlayan veya yaşatan, çoğunlukla kadınlardan oluşan, Türkiye'nin on beş farklı şehrinden 60-65 yaş üstü kişilerle söyleşiler gerçekleştirildi. Yemek ve sofra hikayeleri, yemeğin hazırlandığı mutfaktan paylaşıldığı sofraya kadar farklı pencerelerden sorularla ele alındı. Her görüşme kendi hikayesini oluşturdu.  Mekan olarak mutfak, yemeğin pişirildiği ocak, fırın, tandır gibi mutfakta kullanılan ekipman, mutfakta kullanılan gıda maddelerinin nasıl sağlandığı, tüketilen gıda maddeleri, yiyecek saklama ve pişirme teknikleri, farklı öğünlerde tüketilen gıdalar ve yemek çeşitleri, içecekler, sofra araç-gereçleri ve sofra adabı, doğum, düğün ve sünnet gibi özel günlerde hazırlanan yemekler bu söyleşileri yer aldı." ifadeleri yer aldı.

"STANDART REÇETELER OLUŞTURULDU"

Kitapta yer alan anlatımların ışığında 15 şehrin özgün yemekleri Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü eğitmenleri Fahri Demir, Sertan Çavuşoğlu ve Yavuz Efe Başeğmez kitabı denedi ve standart reçeteler haline getirdi.

"KÜLTÜRÜMÜZ YAŞADIĞI SÜRECE YAŞARIZ"

"Kültürümüz yaşadığı sürece yaşarız" diyen Prof. Dr. Sibel Özilgen, kitaba ilişkin şunları söyledi:

"Bizim bu kitabı oluşturmaktaki temel amacımız bölümümüzün kuruluş felsefesi doğrultusunda Türk mutfak kültürünü korumak, kayıt altına almak, tanıtmak ve dokusunu bozmadan yenilikçi bir bakış açısıyla gençlerimize taşımak yolunda bir adım daha atmaktı. Bu amaç doğrultusunda gençlerle birlikte yola çıktık ve kendisini anlatan 15 sıcacık hikaye ile geri döndük."

"KAYNAK NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Doç. Dr. Özge Samancı da, "Hikayeleriyle Türk Mutfağı kitabı Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşamış olan büyüklerimizle gerçekleştirilen yemek kültürü odaklı sözlü tarih görüşmelerinden oluşuyor. Her görüşme kendi içinde başka hikaye ve detaylar barındırıyor. Türkiye'nin zengin gastronomi mirasına dikkat çeken bu kitap yemek kültürü alanında yapılacak olan çalışmalar için birinci kaynak niteliği taşıyor" diye konuştu.


Türkiye'den mutfak hikayeleri bir kitapta derlendi

Yeditepe Üniversitesi, Gastronomi, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'den mutfak hikayeleri bir kitapta derlendi - Son Dakika


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