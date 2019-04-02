Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Nepal'e Taziye

Türkiye'den Nepal'e Taziye

1 saat önce

Türkiye, Nepal hükümeti ve halkına, ülkenin güneyindeki fırtınada yaşamını yitirenler dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.

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Türkiye, Nepal hükümeti ve halkına, ülkenin güneyindeki fırtınada yaşamını yitirenler dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nepal'in güneyinde etkili fırtınada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Fırtınada hayatını kaybedenlerin yakınları ile Nepal halkı ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nepal'in güneyindeki Bara ve Parsa bölgelerindeki köyleri etkisi altına alan fırtınada 35 kişi ölmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:38 Kaynak: AA

Nepal, Türkiye, Güncel
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