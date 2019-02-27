Türkiye'den Nepal'e Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bu ülkeye taziye mesajında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bu ülkeye taziye mesajında bulundu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki helikopter kazasında Nepal Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'nin de aralarında bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Nepal halkı ve hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.



The Himalayan Times'ın haberine göre, Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Adhikari'yi taşıyan helikopter Nepal'de Taplejung bölgesinde düştü. Helikopterde pilot ve Adhikari'nin yanı sıra 5 yolcunun daha bulunduğu kaydedildi.

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