Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama
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Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama

53 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırısını kınadı.

Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde gerçekleştirilen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:40 Kaynak: DHA
Borno, Nijerya, Politika
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