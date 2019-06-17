Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama
53 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırısını kınadı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:40 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya
'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno
eyaletinde gerçekleştirilen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.
- Ankara
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