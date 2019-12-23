Türkiye'den Özbekistan genel seçimlerine başarı vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den Özbekistan genel seçimlerine başarı vurgusu - Son Dakika

Türkiye'den Özbekistan genel seçimlerine başarı vurgusu

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da dün düzenlenen genel seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Türkiye'den Özbekistan genel seçimlerine başarı vurgusu, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da dün düzenlenen genel seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Özbekistan Ali Meclisi'nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaklaşık 13,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği ve katılım oranının yüzde 71,1 düzeyinde olduğu anımsatılarak, "Seçimlerin huzur ve sükun ortamı içerisinde tamamlanması, Özbekistan'da demokratikleşme sürecinin başarıyla ilerlediğini bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Özbekistan makamlarının aralarında Türkiye'den gözlemcilerin de yer aldığı uluslararası gözlemcilerle yakın iş birliği içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, seçimlerin açık ve şeffaf bir biçimde yerel mevzuat ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yapıcı tutumun memnuniyet verici olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çabaların devam etmesi Özbekistan'ı daha güçlü kılmaktadır. Ülkemiz stratejik ortağımız olan kardeş Özbekistan'ın her alanda sergilemekte olduğu kapsamlı değişim ve dönüşümü samimi şekilde desteklemeye devam edecektir."

5 siyasi partiden 150 aday

Ülkede "Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganıyla düzenlenen seçimlerde, 5 siyasi partiden 750 aday Yasama Meclisi'ndeki 150 sandalye için yarıştı.

Seçimlerde Liberal Demokrat Partisi 43, Milli Yükseliş Partisi 35, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 21, Halk Demokrat Partisi 18 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 11 milletvekilliği kazandı.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Konseyinin de bulunduğu kuruluşlardan 800'den fazla uluslararası gözlemci izledi.

AGİT, ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle takip etti. Seçimleri 2 bine yakın yerli ve yabancı gazeteci de izledi.

Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
06:02 OKUL SIRALARINDA "KİMYASAL" TEHLİKESİ - Son Dakika
05:54 TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
05:49 İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
05:40 Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu( - Son Dakika
05:35 Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 06:06:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den Özbekistan genel seçimlerine başarı vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]