Türkiye'den Özbekistan genel seçimlerine başarı vurgusu - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da dün düzenlenen genel seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Özbekistan Ali Meclisi'nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaklaşık 13,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği ve katılım oranının yüzde 71,1 düzeyinde olduğu anımsatılarak, "Seçimlerin huzur ve sükun ortamı içerisinde tamamlanması, Özbekistan'da demokratikleşme sürecinin başarıyla ilerlediğini bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Özbekistan makamlarının aralarında Türkiye'den gözlemcilerin de yer aldığı uluslararası gözlemcilerle yakın iş birliği içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, seçimlerin açık ve şeffaf bir biçimde yerel mevzuat ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yapıcı tutumun memnuniyet verici olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çabaların devam etmesi Özbekistan'ı daha güçlü kılmaktadır. Ülkemiz stratejik ortağımız olan kardeş Özbekistan'ın her alanda sergilemekte olduğu kapsamlı değişim ve dönüşümü samimi şekilde desteklemeye devam edecektir."

5 siyasi partiden 150 aday

Ülkede "Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganıyla düzenlenen seçimlerde, 5 siyasi partiden 750 aday Yasama Meclisi'ndeki 150 sandalye için yarıştı.

Seçimlerde Liberal Demokrat Partisi 43, Milli Yükseliş Partisi 35, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 21, Halk Demokrat Partisi 18 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 11 milletvekilliği kazandı.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Konseyinin de bulunduğu kuruluşlardan 800'den fazla uluslararası gözlemci izledi.

AGİT, ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle takip etti. Seçimleri 2 bine yakın yerli ve yabancı gazeteci de izledi.