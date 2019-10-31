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Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı

14 dakika önce

Türkiye, Pakistan'da Karaçi kentinden Ravalpindi bölgesine giden bir trende çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı, System.String[]

Türkiye, Pakistan'da Karaçi kentinden Ravalpindi bölgesine giden bir trende çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan, Türkiye, Karaçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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