Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Pakistan'a başsağlığı diledi.

??Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Karaçi'de Cinnah Havalimanı yakınlarında bir yerleşim bölgesine düşmesi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."