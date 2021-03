"Türkiye'den Pakistan'a ihracat atağı"

Türkiye genelinde birçok kişi ve kurumun iletişim ve marka danışmanlığını yürüten Emel Ercan, yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Özellikle Pakistan'da yatırım yapmak isteyen Türk firmalarıyla Pakistanlı iş insanları arasında uzun soluklu köprü kurmayı istediklerine dikkat çeken Ercan, "Pakistan temsilcilerimizi, 2 yatırımcı ve Pakistan delegasyonunu 8 gündür ülkemizde ağırlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Adana, Mersin, Kilis gibi illerin yöresel ürünlerini kendilerine sunduk. Özellikle, şalgam, ceviz, kayısı, maden suyu gibi ürünlere hayran kaldılar. Yakın zamanda sipariş alıp, ihracata başlayacağız" dedi.

Pakistan ile işbirliği içinde olmak isteyen Türk markalarına iş geliştirme alanında ortaklık ve temsilcilik sağlayan 'Emel Ercan İletişim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı' Emel Ercan, Türk firmalarının Pakistan'da daha etkin bir şekilde yer almaları, ticaret yapmaları için projeler geliştirdiklerini açıkladı. Yeni oluşumla Pakistan'da girişim planı olan Türk firmalarının sözcüsü olmayı hedeflediklerini aktaran Ercan, "Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda; İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa, Gaziantep, Malatya, Giresun ve Kilis illerinin yöresel ürünlerini kendilerine sunduk. Özellikle, şalgam suyu, ceviz, Antep fıstığı, çiğ badem, kayısı, kuru üzüm, pekmez, ay çiçek yağı, fındık yağı, zeytinyağı, zengin mineralli maden suları, endüstriyel iş emniyet ayakkabıları, ev tekstili-dekorasyonu, kozmetik, organik hijyen ve temizlik ürünlerine ilgilerini ve beğenilerini aldık. Yakın zamanda ürün sipariş adetlerini ve seçeneklerini belirtip, ihracata başlanması konusunda girişimler olacak" ifadelerini kullandı.

Sektör ayırımı yapmadan; tüm iletişim ve danışmanlık faaliyetlerinde efektif bir rol alacaklarını belirten Ercan, "Ülkeler arası ekonomik değeri güçlendirecek, kültürel ve dostluk bağını pekiştirecek, ticari faaliyetlerin girişimlerini destekleyecek, projeler için ilgili network ve alt yapıyı oluşturduk. Firmaların yaratıcılık ve marka konumlandırma süreçlerinde göz alıcı farkındalık ve bilinirlik yaratarak, sektöründe önemli ve kalıcı değerler bırakmak önceliklerimiz arasındadır" diye konuştu.

17 SEKTÖR, 38 AYRI SUNUM VE 400'ÜN ÜZERİNDE ÜRÜN TANITILDI

Projenin hikayesini anlatan Emel Ercan, "Türkiye ve Pakistan arasında iki ülkenin dostluk bağını güçlendiren bir proje kapsamında konser düzenleyecektik. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle konseri gerçekleştiremedik. İlerleyen dönemlerde normalleşme süreçlerimiz takibinde projemizi hayata geçirmeyi temenni ediyoruz. Pakistan ve Türkiye'nin kültürel, ekonomik ve dostluk bağı çok kuvvetli. Konserimizin ertelenmesi sonrasında; Pakistan delegasyonumuzdan bu yönde bir talep oluştu. Bizde sektördeki 25 yıllık birikimlerimiz, network ağımız ve inovasyon gücümüz ile projeyi hayata geçirmek istedik. Pazar araştırmaları yaptık, ülkemizdeki ürünlere ve hizmetlere oldukça merakları bulunuyor. Pakistan'ın 220 milyondan fazla nüfusu var. Başta turizm olmak üzere gıda, tekstil, inşaat, eğitim, sağlık, tarım, sanayi, enerji, hayvancılık, taşıma, ham madde, endüstri, müzik ve eğlence sektörlerinde hizmet ağı belirlendi. Ayrıca Pakistan delegasyonun ülkemiz ziyaretinde; 38 ayrı sunum ve 400'ün üzerinde ürün tanıtıldı. Bu bağlamda; ihtiyaçları olan hizmet ve ürün gruplarının karşılanmasını, ülkelerinde Türk markalarının adını duyurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

YÖRESEL LEZZETLERİ TADARAK, DİĞER ÜRÜN ÇEŞİTLİLİKLERİNE HAYRAN KALDILAR

21 Mart'ta Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) tarafından düzenlenen ve down sendromlu bireylerin sosyal yaşamda ve iş hayatında daha fazla yer alması konuları üzerinde durulan Dünya Down Sendromlular Günü Farkındalık Töreni için Türkiye'ye gelen Pakistan Temsilcisi, Pakistanlı iki yatırımcı, ülkenin değerli iki ses sanatçısı, bir model ve Pakistan delegasyonunu proje kapsamında misafir ettiklerini belirten Ercan, "Etkinlikten sonra ülkemizin yöresel tatlarını denettik. Ürünlerle ilgili yakın zamanda toplu sipariş alacağız" dedi.

TÜRK FİRMALARDA ARANAN KRİTERLER

Ercan, "İhracat kapasitesi yüksek, kaliteleri ile fark yaratan, fiyat avantajı sağlayan ve ürün sertifikalarına sahip, Türk markalarının Pakistan'a ihracat yapmasını sağlamayı hedefliyoruz. Pakistan pazarında bulunmaları için elimizden geleni yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Pakistan ile ticaret yapmak isteyen kişiler, kurumlar ve markalar, ürün kitlerini sunarak bize ulaşabilir. Her iki ülkenin yol haritası olmak istiyoruz. Ayrıca tekstil, kozmetik ve hijyen ürünleri üreten, bu sektörlerde iş yapan Türk firmaları Pakistan'da mağaza da açabilir. Firmalara franchise mağaza açmaları için yardımcı olacağız. Türk marka ve ürünlerinin Pakistan'da görünürlüklerinin artmasını hedefliyoruz. Parfüm, hijyen setleri, maske, bebek ve hasta bezi gibi ürünleri de gösterdik, çok ilgili yaklaştılar" diye konuştu.

BAKANLIKLARLA GÖRÜŞME YAPILACAK

Sunulan ürünlere ilgilerini vurgulayan Ercan, "Yüz ifadelerinden bunu anladık, arada aralarında kendi dillerinde konuştular. Sonra bize dönerek Pakistan'da bu ürünler bazında pazar oluşturmak istediklerini söylediler. Hem kendilerini ağırlamaktan hem de ülkemize ekonomik değer kazandırmaktan çok mutluyuz. Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerimizi yapmayı planlıyoruz. Konularla ilgili süreçlerimizi başlattık, randevu aşamalarındayız. Görüşmelerin ardından resmi olarak temsilciliklerimizi başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZDE OLMAYAN ÜRÜNLERİ ÜLKEMİZE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"

Pakistanlı iş insanlarına yardımcı olmak için gelen Pakistan heyetinin sözcüsü, "UDF'ye çok teşekkür ediyorum. İlk projemizi birlikte gerçekleştirdik. Bundan sonraki tüm projelerde de birlikte ilerlemek istiyoruz. UDF olarak, Pakistan'da da aynı etkinliği yapacağız. Emel Ercan'a ilgi ve destekleri için, misafirperverliği ve buradaki sunumları için çok teşekkür ediyorum. Pakistan'da olmayan ürünleri, ülkemize götürmek ve Türkiye'de de bazı yatırımlarda bulunmak istiyoruz. Kozmetik ürünleri, hijyen ürünleri, çeşitli zeytinyağları, enerji içeceği, mineralli maden suyu, şalgam, kuruyemiş çeşitlerini denedik, hepsi harikaydı. Yatırımcılarımız ürünlerle çok ilgilendi. Gayrimenkul alanında yatırım yapmayı planlıyorlar. Bir sonraki gelişimizde ekonomik anlamda daha büyük işler yapmayı umuyoruz" dedi.

UDF'nin davetlisi olarak gelen Pakistanlı sanatçılar ise, "Türkiye'yi çok sevdim, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her iki ülke arasında müzik elçisi olmaktan büyük mutluluk ve onur duyarım" diye konuştu.