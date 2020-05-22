Türkiye'den Pakistan'a taziye - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan uçak kazası dolayısıyla Pakistan hükümeti ile Pakistan halkına başsağlığı dileklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Karaçi'de Cinnah Havalimanı yakınlarında bir yerleşim bölgesine düşmesi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

(İHA)