Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Paris'teki Patlamaya İlişkin Başsağlığı Mesajı

Türkiye'den Paris'teki Patlamaya İlişkin Başsağlığı Mesajı

54 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin, "Patlama neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere, Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye'den Paris'teki Patlamaya İlişkin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin, "Patlama neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere, Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Paris'te meydana gelen patlama sonucunda ölü ve yaralıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Patlama neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere, Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 9. bölgedeki fırında dün sabah yangın çıkmış, gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama, fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açmıştı.

Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilmiş, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı. Ayrıca çevredeki binalar ve oteller, yangının büyümesi ve başka bir patlama ihtimali nedeniyle boşaltılmıştı.

Paris Savcılığı, patlamada 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 47 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Fransa, Paris, Güncel
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