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Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon... - Son Dakika

Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon...

13.12.2021 09:06
Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon...

Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı.

Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Polonya, Türkiye, Kosova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon... - Son Dakika
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