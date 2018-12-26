Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Rusya'ya Bir Heyet Gidecek"

Türkiye'den Rusya'ya Bir Heyet Gidecek"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumartesi günü Rusya'ya gidecek" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, " Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumartesi günü Rusya'ya gidecek" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik mitingler ile ilgili çalışmanın devam ettiğini kaydeden Çelik, "Takvim olarak Cumhurbaşkanımızın özel kalemi ile partideki seçim işleri başkanlığımız, teşkilat başkanlığımız, yerel yönetimler başkanlığımız koordine halinde çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın onayından geçmedi. Onayından geçtiği zaman paylaşacağız. İlçeler açıklandıktan sonra genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun da açıklanması düşünülüyor. Önümüzde somutlaşmış tarihler bu 3 tarih. Manifesto ile ilgili Cumhurbaşkanımızın yerel seçime dönük olarak yapacağı açıklamalar ile ilgili çalışmalar son safhaya geldi. Kendisine arz edildikten sonra onun takvimini de ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Cumartesi günü Rusya'ya gideceğini belirten Çelik, "Rusya'da görüşmeleri yapacak ve görüşmelerin sonucuna göre Cumhurbaşkanımız ile Sayın Putin'in bir araya gelmesi gibi bir program planlanacak" dedi.

(İlker Turak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:46 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, Politika
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