Türkiye'den Rusya'ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'den Rusya'ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi - Son Dakika

Türkiye'den Rusya'ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi

7 saat önce

Türkiye'den önce Kazakistan'a, oradan da kaçak yollarla Rusya'ya götürülen 3 bine yakın kaplumbağa ele geçirildi.

Türkiye'den Rusya'ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi, System.String[]

Türkiye'den önce Kazakistan'a, oradan da kaçak yollarla Rusya'ya götürülen 3 bine yakın kaplumbağa ele geçirildi.


Zoolojide Testudo hermanni olarak tanımlanan ve Trakya Tosbağası olarak bilinen kaplumbağalar, kaçak yollarla Rusya'ya sokuldu. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Avrupa ve Trakya bölgesinde yaşayan ve nesli yok olma tehlikesi altında bulunduğu için kırmızı alarm verilen kaplumbağaların ilk tahminlere göre önce Türkiye'den Kazakistan'a, oradan da Rusya'nın Orenburg bölgesine kaçak yollarla sokulduğu ifade edildi. Kaplumbağaların ele geçirilmesinden sonra yapılan ilk incelemede kaplumbağaların çoğunun strese bağlı olarak öldüğü belirlenirken, hala yaşayan çok az sayıdaki kaplumbağanın Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan hayvan rehabilitasyon merkezi ve hayvanat bahçesine gönderilerek tedavilerine başlandığı ifade edildi.


Kaplumbağaları ülkeye kaçak yollarla sokan Kazakistan uyruklu kişinin yakalanıp sorguya alındığı, soruşturmanın genişletilmesi için hayvanların getirildiği Kazakistan ile yazışmalara başlandığı ifade edildi.


Rus basınına konuşan Rostov'daki hayvanat bahçesinin müdürü Nikolay Usik, kaplumbağaların durumlarının ağır olduğunu ifade etti. Usik, hayvanların yaşaması için özel odalar hazırlandığını ve tedavilerin çok uzun süreceğini söyledi. - MOSKOVA

Trakya Bölgesi, Kazakistan, Türkiye, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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