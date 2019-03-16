Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Rusya'ya Sert Tepki

Türkiye'den Rusya'ya Sert Tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinin, beş yıl önce bugün (16 Mart) düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiğini hatırlattı.

Türkiye'den Rusya'ya Sert Tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinin, beş yıl önce bugün (16 Mart) düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiğini hatırlattı. Bakanlık, bu eylem neticesinde meydana gelen fiili durumu tanımadıklarını yineliyerek Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen desteği teyit edildiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinin, beş yıl önce bugün (16 Mart) düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiğini hatırlatılarak, "Bu vesileyle, bu eylem neticesinde meydana gelen fiili durumu tanımadığımızı yineliyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz. Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin durumu bizim için öncelikli yerini korumaya devam etmektedir. Türkiye, Kırım Tatarlarını tarihi vatanları Kırım'da, kendi kimliklerini muhafaza ederek, güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen desteklemeyi sürdürecektir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

Ukrayna, Kırım, Rusya Federasyonu, Güncel
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