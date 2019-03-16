Türkiye'den Rusya'ya Ukrayna Tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinin, beş yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinin, beş yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinin, beş yıl önce bugün (16 Mart) düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiğini hatırlatılarak, "Bu vesileyle, bu eylem neticesinde meydana gelen fiili durumu tanımadığımızı yineliyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz. Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin durumu bizim için öncelikli yerini korumaya devam etmektedir. Türkiye, Kırım Tatarlarını tarihi vatanları Kırım'da, kendi kimliklerini muhafaza ederek, güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen desteklemeyi sürdürecektir" denildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Çeyiz Hesabında Verilen Destek Tutarı 9 Bin Liraya Çıkarıldı

ABD'den Kriz Çıkaracak Hamle! Rusya ve Çin'e Nükleer Gözdağı

Meteorolojik Tahminlerde Yeni Anlayış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: Bir Daha Aday Olmam