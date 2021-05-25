Türkiye'den sağlanan elektrik İdlib'i 6 yıl sonra aydınlatmaya başladı - Son Dakika

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - İç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde, Türk ve Suriyeli özel şirketlerin 7 aylık çalışmasının ardından kent merkezindeki bazı bölgelere 6 yılın ardından ilk defa 24 saat kesintisiz elektrik verilmeye başlandı.

Beşşar Esed rejimi güçleriyle destekçileri Rusya ve İran destekli terörist grupların saldırıları nedeniyle zarar gören elektrik hatları tamir edilerek halkın 24 saat kesintisiz elektriğe ulaşması sağlandı.

İlk etapta İdlib il merkezinde bazı mahallelere verilmeye başlanan elektrik, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla il geneline ulaşacak.

Suriyeli Yeşil Enerji şirketinin yöneticisi Useme Ebu Zayed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir Türk şirketiyle koordineli şekilde İdlib halkına Türkiye'den elektrik sağlamak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ebu Zayed, "İdlib'de elektrik dağıtımına başladık. Projemizi, hazırlanma, elektrik şebekeleriyle istasyonları tamamlama ve uygulama olmak üzere aşama aşama gerçekleştiriyoruz." dedi.

İdlib'de işletme sahibi Ahmed Ebu Ömer de "Allah'a şükürler olsun İdlib'e elektrik geldi. Bugün elektrik, İdlib'de hayatı yeniden başlattı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İdlib'e 24 saat elektrik verileceğini belirten Ebu Ömer, "Türkiye'den elektrik gelmeden günde 2 saat elektriğimiz oluyordu. Bugün ise 24 saat elektriğe kavuştuk." diye konuştu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırıları yüzünden Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.