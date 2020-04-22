Türkiye'den sağlık ekipmanları alan İngiliz uçağı İngiltere'ye ulaştı - Son Dakika

Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine hükümet zor duruma düşerken, siparişin geç verildiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını söylemişti.

Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de, 100'den fazla sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Türkiye 'de sağlık ekipmanları yüklenen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait kargo uçağı, İngiltere 'ye vardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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