Türkiye'den sahada senaryoları değiştirecek hamle! - Son Dakika

Savunma sanayi alanında büyük adımlar atan Türkiye, sahadaki rolleri değiştirecek yeni projeler üretmeye devam ediyor. Daha önce yerli ve milli hava savunma füzelerinin testleri için geliştirilen ve bu alanda başarı sağlayan hedef uçak Şimşek'e yeni bir rol biçildi. Buna göre daha da hızlandırılması beklenen Şimşek, 'gerçek savaş uçağı' olarak algılanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük katkı sağlayacak. Şimşek sayesinde kabiliyet alanı kazanacak TSK, düşman hedefleri daha rahat vurabilecek.

AMAÇ, YENİ KABİLİYETLER KAZANMASI

TRT'den Sertaç Aksan'ın haberine göre yerli ve milli savunma sanayii ürünleri açısından son dönemlerde dikkate değer işlerden biri de platformların çok hızlı bir şekilde dönüştürülebilmesi. Şimşek hedef uçak da hızla dönüşen ve dönüştükçe kritik kabiliyetler kazanan projelerden biri.

HEDEF UÇAK OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Aslında Şimşek projesi bir hedef uçak olarak ortaya çıktı. Buna göre, yerli ve milli hava savunma füzelerinin testleri için yurt dışından ürün alımı sona erdirilecek ve Şimşek ile bu ihtiyaç giderilecekti.

FÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bu görevi başarıyla tamamlayan Şimşek sonrasında GPS güdümlü otonom uçuş ile uzun menzildeki hedefleri vuran bir 'füzeye' dönüştürüldü. Bu dönüşüm 'Hava atışlarında hedef olarak kullanılan Şimşek artık kamikaze İHA olarak da görev yapacak' anlamına geliyordu. Gelinen noktada Şimşek'in 450 knot olan hızının daha da artacağı ve süpersonik bir versiyonu üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü biliniyor.

"İÇERİSİNE FARKLI FORMATLAR EKLENEBİLİYOR"

Şimşek'in yeni rolü hakkında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, " İçerisine farklı faydalı yükler koyabiliyor, algoritmalarını da o yüke uygun şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Harp başlığı faydalı yükü koyup, ANKA SİHA'dan atıp, füze olarak kullanabiliyorsunuz" dedi.

"TSK'YA HAREKET ALANI KAZANDIRACAK"

Şahin, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: Ya da kızılötesi/ radar iz arttırıcı faydalı yükle doldurup, sahte hedef gibi kullanabiliyorsunuz. Bu bahsettiğimiz süreç tabi ki çok basit bir olay değil ancak ilgili kurumların eğilimi Şimşek'i bu şekilde kullanmayı da kapsıyor.

Şöyle bir örnek düşünelim… F-16 ile aynı hıza ve radar izine sahip bir hedef uçak geliştirdiniz. Bunları sürü halde uçaklarınız ile harekat alanına sürdünüz… Düşman hava savunma bataryası, radarda gördüğü bu hedeflerden hangisine atış gerçekleştirecek? Hepsini vurabilecek mühimmatı var mı? Hepsini vurursa kaç mühimmatı boşa gidecek? Mühimmatı biterse kendisini ve sorumlu olduğu alanı nasıl koruyacak? Koruyamayacak ve büyük ihtimalle imha edilecek…"