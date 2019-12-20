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Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı
6 saat önce
Türkiye’den sahte kimlik belgeleriyle Fransa’ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı
Türkiye’den sahte kimlik belgeleriyle Fransa’ya gitmek isteyen 34 kişi İstanbul Havaalanı’nda yakalandı.
Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi İstanbul Havaalanı'nda yakalandı.
Fransa'ya gitmek isteyenlerden 32'sinin Türkiye vatandaşı, diğerlerinin ise Irak ve İran vatandaşı oldukları belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:03
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