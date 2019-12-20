Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı - Son Dakika Dünya

Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı

6 saat önce

Türkiye’den sahte kimlik belgeleriyle Fransa’ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı Türkiye’den sahte kimlik belgeleriyle Fransa’ya gitmek isteyen 34 kişi İstanbul Havaalanı’nda yakalandı.

Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı, System.String[]

Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi İstanbul Havaalanı'nda yakalandı.


Fransa'ya gitmek isteyenlerden 32'sinin Türkiye vatandaşı, diğerlerinin ise Irak ve İran vatandaşı oldukları belirlendi.

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İstanbul, Türkiye, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:03 
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