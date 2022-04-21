-Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği-Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi - Son Dakika
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-Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği-Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi

21.04.2022 10:07

-Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği -Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 19 Ekim'de kapılarını açan Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi gösterdi.

- Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği

-Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 19 Ekim'de kapılarını açan Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 100'den fazla kitabevi ve yayımcının katılımı ile kapılarını kitapseverlere açtı. Türkiye'den Gofreebooks.com websitesi, Hakikat Kitabevi'nin 35 farklı dildeki kitaplarıyla fuarda yerini aldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını anlatan kitapları kitapseverlerle buluşturan Hakikat Kitabevi, kitapları ücretsiz şekilde ziyaretçilere dağıttı. Türkiye'den gelen gönüllüler, Boşnakça kitapları öğrencilere hediye etti.

Hakikat Kitabevi gönüllüsü Tuna Aytan yaptığı açıklamada, kitabevine ait 35 farklı dilde kitabın fuarda sergilendiğini belirterek, "Boşnak kardeşlerimize Boşnakça kitapları hediye ediyoruz. Altı çeşit Boşnakça kitabımız var. Bu Boşnakça kitaplarımızı hem Ramazan ayı vesilesiyle hem de burada Boşnak kardeşlerimize tanıtmak amacıyla ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Ücretsiz olduğunu görünce Bosnalı kardeşlerimiz de mutlu oluyor, seviniyor. Ayrıca Gofreebooks web sitemizde 35 farklı dildeki kitaplarımızı insanlar ücretsiz girip indirip okuyabiliyorlar. Aynı zamanda kitapları sesli bir şekilde de dinleyebiliyorlar. Bu vesileyle bu sene de geçen seneki gibi Saraybosna Kitap Fuarı'na katılmış bulunduk" dedi.

Her yıl 50 binden fazla kişinin katıldığı Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı, 24 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

-Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği-Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi
-Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği-Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi
-Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği-Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi
-Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği-Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi

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Saraybosna, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel -Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği-Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: -Türkiye'den Saraybosna'ya kültür desteği-Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'ne büyük ilgi - Son Dakika
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