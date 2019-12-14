Türkiye'den sendikalar Fas'taki UNTM 7. Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Türkiye'den sendikalar Fas'taki UNTM 7. Genel Kurulu'na katıldı

6 saat önce

İŞ Konfederasyonu, Memur-Sen ve Medya İşçileri Sendikası yetkilileri, Fas Ulusal İşçi Birliği (UNTM) 7. Genel Kurulu'na katıldı.

Türkiye'den sendikalar Fas'taki UNTM 7. Genel Kurulu'na katıldı, System.String[]

HAK-İŞ Konfederasyonu, Memur-Sen ve Medya İşçileri Sendikası yetkilileri, Fas Ulusal İşçi Birliği (UNTM) 7. Genel Kurulu'na katıldı.

Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika bölgesinde gerçekleşen Genel Kurul'a HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ve Medya İşçileri Sendikası Başkanı Sezai Ballı iştirak etti.

Genel Kurul kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Arslan, HAK-İŞ'in Fas'taki UNTM ve Fas İşçileri Genel Birliği (UGTM) gibi sendikalarla güçlü ilişkileri olduğunu söyledi.

Bu sendikalarla ilişkilerini pekiştirmeyi istediklerini belirten Arslan, Fas halkının ve ülkedeki sendikal hareketin, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde Türkiye'ye verdiği desteği takdir ettiklerini ifade etti.

Arslan, UNTM ile HAK-İŞ arasında özellikle Kudüs ve Filistin'in desteklenmesi konusunda önemli ilişkiler olduğunu aktardı.

Öztürk ise UNTM Genel Kurulu'na katılarak özelde Fas'ta, genelde ise tüm dünyadaki işçi sınıfının yararına olacak sonuçlar alınmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Memur Sen, İşçi, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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