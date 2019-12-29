Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı - Son Dakika

Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı

6 saat önce

Türkiye'den sınır dışı edilen Hollanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı, System.String[]

Türkiye'den sınır dışı edilen Hollanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen bir kadın savaşçının cumartesi akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2013 yılında Suriye'ye giden 28 yaşındaki kadının 4 yaşında çocuğu ile birlikte 30 Ekim 2019'da Hollanda'nın Ankara Başkonsolosluğuna başvurduğu ifade edildi.

Kadın ile birlikte seyahat eden çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk edildiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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