Türkiye'den, Sırbistan'a tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

TÜRKİYE, koronavirüs salgını ile mücadele eden Sırbistan Cumhuriyeti'ne askeri kargo uçağı Koca Yusuf ile tıbbi malzeme ve ekipmanı gönderdi.

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Şimdiye kadar bir çok ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunan Türkiye, salgın ile mücadele eden Balkan ülkesi Sırbistan'a da tıbbi malzeme ve ekipman yardımında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yardım paketleri, sabah saatlerinde Ankara Etimesgut'daki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 'Koca Yusuf' adlı A-400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Tıbbi maske, tulum, eldiven, yüz koruyucu siperlik ve solunum cihazlarının bulunduğu paketlerin üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı. Paketlerin üzerinde ayrıca Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü ve hemen altında da 'Türkiye'den Sırbistan halkına sevgilerle' notu bulundu. Uçak, yükleme işleminin tamamlanmasının ardından havalandı.