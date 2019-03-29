Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Somali'deki Terör Saldırısına Kınama

Türkiye'den Somali'deki Terör Saldırısına Kınama

1 saat önce

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye'den Somali'deki Terör Saldırısına Kınama, System.String[]
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'daki terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel
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