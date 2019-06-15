Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
9 dakika önce
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:50 Kaynak: AA
, Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.
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