Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği - Son Dakika
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Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği

23.03.2022 23:53
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz Kovid-19 aşısı desteği yapılacağı kaydedildi.

Somali'de 26 bin 400 Kovid-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Mogadişu, Türkiye, Sinovac, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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