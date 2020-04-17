Türkiye'den Somali'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımı - Son Dakika

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Somali'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman gönderdi.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali için ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman hazırladı. Kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen sağlık yardım malzemeleri, askerler tarafından 'Koca Yusuf' adlı askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Yaklaşık 8 palet olan kargo paketleriyle havalanan uçağın akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya inmesi bekleniyor.

Türkiye daha önce İspanya İngiltere , Kuzey Makedonya Karadağ , Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova 'ya da sağlık yardım malzemesi göndermişti.

Görüntü dökümü:

Yardım malzemelerinden görüntü

Malzemelerin uçağa bindirilmesi

Malzemelerden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,