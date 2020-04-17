Türkiye'den Somali'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımı-1 - Son Dakika

Türkiye'den Somali'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımı

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Somali'ye askeri kargo uçağı ' Koca Yusuf ' ile ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman gönderdi.

Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da sağlık yardım malzemesi göndermişti.