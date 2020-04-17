Türkiye'den Somali'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımı (2) - Son Dakika

YARDIM UÇAĞI SOMALİ'YE ULAŞTI

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden Somali'ye gönderdiği askeri kargo uçağı, akşam saatlerinde başkent Mogadişu'ya ulaştı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan sağlık malzemelerini bu kez Somali'ye ulaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi: