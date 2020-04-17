Türkiye'den Somali'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımı (3) - Son Dakika

GÖREV SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREN MEMUR VEFAT ETTİ

Türkiye'nin, koronavirüs salgınıyla mücadele eden Somali'ye sağlık malzemeleri gönderdiği Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi uçak, görevi tamamladı. Uçak, Somali'de görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu vefat eden sivil memurun cenazesini getirmek için havalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştıran TSK'ya ait uçağımız, Somali'de görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu vefat eden sivil memur personelimizin naaşını ülkemize getirmek üzere havalandı."

Haber: ANKARA,