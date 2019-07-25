Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
1 saat önce
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına düzenlenen intihar eylemini kınayarak, saldırıda yaşanan can kayıpları için taziye dileklerini bildirdi.
Türkiye
, Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da belediye binasına düzenlenen intihar eylemini kınayarak, saldırıda yaşanan can kayıpları için taziye dileklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:27
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