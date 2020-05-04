Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Ankara... - Son Dakika

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Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Ankara...
1 saat önce
Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:38 Kaynak: AA
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