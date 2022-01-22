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Türkiye'den Somali'ye ücretsiz sağlık desteği - Son Dakika

Türkiye'den Somali'ye ücretsiz sağlık desteği

22.01.2022 10:07
Türkiye'den Somali'ye ücretsiz sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yeryüzü Doktorları, geçen ay sağlık hizmeti verdiği 353 Somalili'den 74'ünü ameliyat etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yeryüzü Doktorları, geçen ay sağlık hizmeti verdiği 353 Somalili'den 74'ünü ameliyat etti.

TİKA tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Somali'de ihtiyaç sahibi kişilere sağlık desteğine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "TİKA ve Yeryüzü Doktorları, başkent Mogadişu'da aralık ayında 353 kişiyi muayene etti ve 74 ameliyat gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Gerekli ilaç ve tıbbi ekipmanların Türkiye'den getirildiği, Somalili asistan ve hemşirelere de eğitimler verildiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen sene ülkede toplamda 11 bin 627 kişinin muayene edildiği belirtildi.

TİKA 2011'den bu yana Somali'de faaliyet gösterirken, Yeryüzü Doktorları ise 2019'da bu ülkede çalışmalara başladı.

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Mogadişu, Türkiye, Somali, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Somali'ye ücretsiz sağlık desteği - Son Dakika


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