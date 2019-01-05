Türkiye'den Son 4 Ayda 60 Bin Kişi Umre Yaptı
1 saat önce
Türkiye, İslam ülkeleri arasında son 4 ay içerisinde umre ziyaretine en fazla rağbet eden ilk 10 ülke arasında yer aldı.
Türkiye
, İslam ülkeleri arasında son 4 ay içerisinde umre ziyaretine en fazla rağbet eden ilk 10 ülke arasında yer aldı. Suudi Arabistan
resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Hac
ve Umre
Bakanlığının raporlarına göre, son 4 ay içerisinde İslam ülkelerinden toplam 2 milyon 180 bin kişi umre ziyaretinde bulundu. Pakistan
600 bin 15 kişiyle birinci sırada bulunurken ardından 394 bin 27 kişi ile Endonezya ikinci, 281 bin 589 kişi ile Hindistan
üçüncü sırayı alırken Türkiye ise 60 bin 86 kişi ile sekizinci sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:12 Kaynak: AA
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