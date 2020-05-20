Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı kararı uyarınca 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren birlik genelinde mentollü sigaraların satışı yasaklandı. Yasak kararının yürürlüğe girmesinden önce, tiryakilerin yoğun şekilde stok yapması nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde mentollü sigaraların tükendiği belirtiliyor. Türkiye'de, hükümetin aldığı karar uyarınca 5 Ocak 2020'den itibaren mentollü sigara satışları tamamen yasaklanmıştı.

AB KOMİSYONU TÜTÜN ÜRÜNLERİYLE MÜCADELEDE SERT ÖNLEMLER ALIYOR

AB Komisyonu, 2014 yılında sigara ve tütün mamülleriyle mücadele amacıyla bir dizi sert önlemler aldı. Bu kapsamda,sigara paketlerinin yüzde 65'nin sağlık uyarıları içermesi, mentol ve karamel gibi aroma içeren sigara ve tütün ürünlerinin yasaklanması da kararlaştırıldı. Ancak AB üyesi Polonya ve Romanya ile sigara üreticileri Philip Morris ve British American Tabacco, bu karar itiraz ettiler.

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, 2016 yılında, hoş aromalı mentollü sigaraların, tütün içmeyi daha çekici hale getirdiğini belirterek, bu itirazı reddetti.

ELEKTRONİK SİGARALARA NİKOTİN MİKTARI ZORUNLULUĞU



Yüksek mahkeme, AB'nin, tütün bağımlılığıyla mücadele taahhüdünde bulunduğunu vurgulayarak, mentollü sigara yasağının, halk sağlığını teşvik ettiğini bildirdi. Mahkeme, korkutucu görüntüler de dahil, sigara paketleri için daha katı kuralların da uygulanabileceğine hükmetti. Avrupa Adalet Divanı, aynı kararda elektronik sigaraların da sağlık riski bulunduğunu belirterek, ürünlerin paletlerine nikotin miktarının yazılması zorunluluğu ile reklam ve sponsorluk yasağı getirdi. Avrupa Adalet Divanı, mentollü sigara yasağının, AB sınırları içinde 20 Mayıs 2020'den itibaren yürülüğe girmesini kararlaştırmıştı.

SİGARA KARŞITI KURULUŞLAR KARARDAN MEMNUN

Kanserle Mücadele Vakfı başta olmak üzere, Avrupa'daki sigara karşıtı kuruluşlar karardan memnun. Sigara karşıtı kuruluşlara göre mentol, lokal bir uyuşturucu (anestezik) olarak çalışıyor; ağız, boğaz ve burundaki hoş olmayan hissi azaltıyor. Bunun yanı sıra, ferahlama hissi ve farklı bir tat vererek, sigarayı bırakmayı daha da zorlaştırıyor.

Ancak mentollü sigara tiryakileri için aynı memnuniyetten söz etmek mümkün değil. Yıllardır mentollü ürünler dışında başka sigara kullanmadığını belirten tiryakiler, yasak kararırının yürürlüğe girmesinden önce yoğun bir şekilde sigara sigara stokladı. Bu nedenle, AB üyesi birçok ülkede artık raflarda mentollü sigara tamamen tükendi.

MENTOLLÜ SİGARA TİRYAKİLERİ MENTOL TÜPLERİNDEN SATIN ALIYOR

Hollandalı tütün ürünleri pazarlamacısı Mary Gram, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, elektronik sigaralarda hala mentol aromasına izin verildiğini belirterek, birçok tiryakinin bu ürünlere yöneldiğini söyledi.

Mentollü sigara tiryakilerinin birçoğu da, piyasada serbestçe satılan mentol tüplerinden alarak, kendi sigaralarını üretiyor. Yine mentol lezzetine sahip kokulu kağıtların normal sigara paketlerine konarak, mentollü sigara elde etmek de, tiryakilerin başvurduğu bir başka yöntem.