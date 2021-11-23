Türkiye'den sonra Fransa da vatandaşlarını uyardı: Etiyopya'yı terk edin - Son Dakika

Etiyopya'daki çatışmaların başkent Addis Ababa'daki güvenliği tehdit etmeye başlamasının ardından Fransa da vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Fransız radyo kanalı Radio France Internationale (RFI), Fransa'nın, ülkedeki tüm vatandaşların vakit kaybetmeden ülkeyi terk etmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Benzer çağrı şimdiye kadar aralarında Türkiye ve ABD'nin de olduğu çok sayıda ülke tarafından yapıldı.

Öte yandan, ABD, muhtemel terör saldırılarına karşı vatandaşlarını uyararak yabancıların gittiği uğrak yerlerden uzak durmalarını istedi.

Ülkedeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve müttefiki Oromo Kurtuluş Ordusunun (OLA) başkent Addis Ababa'ya yaklaşması güvenlik endişelerini artırmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün isyancılarla mücadele için cepheye gideceğini açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, dün, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yapmıştı.