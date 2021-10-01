Türkiye'den STK'ler İdlib kırsalına 5 tır gıda yardımı gönderdi - Son Dakika

Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır gıda gönderildi.

Adana Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Eskişehir Gün Işığı Derneği tarafından hazırlanan yardımlar, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine getirildi.

İçerisinde un, kuru gıda ve sıvı yağ olan 5 tır yardım malzemesi, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya ulaştırıldı.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, sınıra yakın çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.