Türkiye'den Sudan polisine acil müdahale eğitimi

Sudan'da Türk Polis Özel Harekat (PÖH) mensuplarının eğittiği Sudanlı amir ve polisler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Hartum'daki Sudan Özel Harekat Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Metin Alper, Amir Eğitimi Daire Başkanı Emniyet Müdürü Muhammed Osman Muhammed Hayr ve Sudan polis teşkilatından yetkililer katıldı.

Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Alper, AA muhabirine, "1999 yılından bugüne kadar devam eden Türk polisi ve Sudan polisi arasındaki eğitim ve iş birliği faaliyetleri zincirinin bir halkasını daha bugün takmış bulunuyoruz. Özel harekat başkanlığımıza mensup 5 yiğit kardeşimiz, burada 15 gün Sudan istihbarat servisine 15 gün de Sudan polis teşkilatına acil müdahale eğitimini verdiler." dedi.

Eğitimin yanı sıra Sudanlı polisler ve Sudan halkıyla gönül köprüleri kurduklarını belirten Alper, şunları söyledi:

"Eğitimlerimiz artarak devam edecek. 23 senede 250'den fazla eğitim düzenledik. Bu eğitimlerde 5 binden fazla Sudanlı kardeşimizin hem kalbine dokunduk hem gönlüne dokunduk hem de Türk polis teşkilatının bilgeliğini onlara öğretmeye çalıştık, bundan sonra da devam edeceğiz."

Alper, 2012'de ara verilen polis akademisine öğrenci gönderilmesi projesinin yeniden başlatıldığını dile getirerek, "Bu sene 5 evladımızı daha polis akademisine gönderdik. Onlar da eğitimlerine başladılar." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Amir Eğitimi Daire Başkanı Emniyet Müdürü Hayr da "Sudan halkına ve Sudan polis teşkilatına destekleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İçişleri Bakanlığı ve Türk halkına ve kursiyerlerin yetişmesinde büyük çaba ve sabır gösteren PÖH eğitimcilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Hayr, "Polis güçlerimizi profesyonel hale getirmek için eğitim önemli bir unsurdur. Bu eğitimin Sudan polisine büyük katkısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sudanlı 10 amir ve 20 polis memuruna acil müdahale eğitimi verildi. Törende mezun olan polisler tarafından tatbikat gerçekleştirildi.