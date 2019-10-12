Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Suriye'deki IŞİD'li tutuklular hakkında açıklama: Gözetimlerini biz üstleneceğiz
Son Dakika Dünya Türkiye'den Suriye'deki IŞİD'li tutuklular hakkında açıklama: Gözetimlerini biz üstleneceğiz

Türkiye'den Suriye'deki IŞİD'li tutuklular hakkında açıklama: Gözetimlerini biz üstleneceğiz

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında IŞİD’li tutuklular ve ailelerinin akıbetine ilişkin, "Ülkemizce gözetim altına alınacak IŞİD mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır" dedi

Türkiye'den Suriye'deki IŞİD'li tutuklular hakkında açıklama: Gözetimlerini biz üstleneceğiz, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında IŞİD'li tutuklular ve ailelerinin akıbetine ilişkin, "Ülkemizce gözetim altına alınacak IŞİD mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır" dedi.


Türkiye'nin harekat kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden arındırarak güvenli bölge oluşturma çabasını gölgelemeye yönelik çabaların yakından takip edildiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti Açıklaması

Euronews.com'da Görüntüle

Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüz nakli operasyonu ile tanınan Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı
Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine: Kanını yerde bırakmayacağız Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Suriye'deki IŞİD'li tutuklular hakkında açıklama: Gözetimlerini biz üstleneceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]