Türkiye'den Suriye'deki IŞİD'li tutuklular hakkında açıklama: Gözetimlerini biz üstleneceğiz
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında IŞİD’li tutuklular ve ailelerinin akıbetine ilişkin, "Ülkemizce gözetim altına alınacak IŞİD mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır" dedi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında IŞİD'li tutuklular ve ailelerinin akıbetine ilişkin, "Ülkemizce gözetim altına alınacak IŞİD mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır" dedi.
Türkiye'nin harekat kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden arındırarak güvenli bölge oluşturma çabasını gölgelemeye yönelik çabaların yakından takip edildiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:36
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