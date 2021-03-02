Türkiye'den Suriye krizinin 10. yılında uluslararası topluma "mülteci yükünü sadece bize yıkamazsınız" çağrısı - Son Dakika

Türkiye'den Suriye krizinin 10. yılında uluslararası topluma "mülteci yükünü sadece bize yıkamazsınız" çağrısı

02.03.2021 22:13
Türkiye'den Suriye krizinin 10. yılında uluslararası topluma

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye'deki savaşın 10.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye'deki savaşın 10. yılında Türkiye'nin 4 milyon ülke içinde ve 5 milyon da sınırında olmak üzere, toplam 9 milyon Suriyeliye koruma sağladığını belirterek, "Uluslararası toplum, bu trajediye sırtını dönüp, yükü sadece bizim omuzumuza yıkamaz." dedi.

Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunda, Suriye'de insan haklarının görüşüldüğü oturumda bir konuşma yaptı.

Suriye'deki savaşın en önemli kriz olmaya devam ettiğini belirten Sinirlioğlu, uluslararası toplumun burada büyük bir başarısızlık ortaya koyduğunu söyledi.

Sinirlioğlu, Suriye'de rejimin ihlallere devam ettiğini ve krizin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da kötüye gittiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ateşkesi muhafaza etmeye çalışırken terörle mücadeleyi de sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele veren tek NATO ülkesi olarak, Suriye'de 4 binden fazla DEAŞ teröristini yok ettik." dedi.

Sinirlioğlu, uluslararası topluma, terör örgütü PKK/ YPG'nin saldırı ve insan hakları ihlallerine de aynı derecede kulak vermesi çağrısında bulundu.

"Ülkem, rejimin askeri çözüm arayışı sonucu 4 milyon Suriyeliye yani Suriye nüfusunun 5'te birine ev sahipliği yapıyor. Sınırımızdaki 5 milyon kişiyle de toplamda 9 milyon Suriyeliye koruma ve bakım sağlıyoruz." diyen Sinirlioğlu, "Uluslararası toplum, bu trajediye sırtını dönüp, yükü sadece bizim omuzumuza yıkamaz." ifadesini kullandı.

"Suriye halkının çektiği acıyı görmezden gelemeyiz"

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da öldürülme, yerinden edilme ve yıkımla geçen 10 yılın Suriye halkının geleceğe dair umutlarını büyük oranda elinden aldığını söyledi.

10 yılda yüzbinlerce insanın katledildiğini, havadan ve karadan bombalanan şehirlerin harabeye döndüğünü ve ülke nüfusunun yarısının yerinden edildiğini anlatan Bozkır, "Açlık, insanları öldürmek amaçlı bir savaş taktiği olarak kullanıldı. İnsani ihtiyaçlardaki artış oranı, mevcut kapasitenin karşılayabileceğinin ötesine geçti. Suriyeli her 8 çocuktan biri, yetersiz beslenme nedeniyle gelişimlerinde sorun yaşıyor." diye konuştu.

Bozkır, Suriye'deki savaşın 10. yılında çatışmaların olumsuz etkilerinin artarak devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suriye'den gelen ölüm ve yıkım görüntülerine belki de artık alıştık. Ancak dün olduğu gibi bugün de bu görüntülere kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. Suriye halkının çektiği acıyı görmezden gelemeyiz. Zira Suriye'de doğal bir afet yaşanmıyor. Suriye'deki felaketin arkasında bir insan eli var."

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield da Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Suriye'de an az 14 bin kişinin işkenceye maruz kaldığını ve 10 binlerce kişinin kaybolduğunu belirterek, tutuklarının durumunun açıklanması çağrısında bulundu.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen ise son 10 yılda Suriye'nin "işkence devletine" dönüştüğünü söyledi.

Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Suriye krizinin 10. yılında uluslararası topluma 'mülteci yükünü sadece bize yıkamazsınız' çağrısı - Son Dakika


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