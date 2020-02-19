Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre - Son Dakika Dünya

Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre

6 saat önce

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Suriye'de rejimin "terörle mücadele" bahanesi altında amansız hava ve kara saldırılarının devam ettiğini ve trajik insani durumun alarm verici seviyelere ulaştığını söyledi.

Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre, System.String[]

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye ( İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.


Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Suriye'de rejimin "terörle mücadele" bahanesi altında amansız hava ve kara saldırılarının devam ettiğini ve trajik insani durumun alarm verici seviyelere ulaştığını söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:35 
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